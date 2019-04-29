26 апреля в харьковском ДК полиции состоялся премьерный показ оперы "Пенита. Опера". Она основана на рассказе 4-х пожизненно осужденных женщин. Народный депутат Александр Грановский отметил, что театральное действие – это попытка привлечь внимание общественности к проблеме пожизненно осужденных.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Эмоции и впечатления остались очень смешанными, честно говоря. Есть в Украине женщины, получившие пожизненные сроки. В основной своей массе речь идет о тех женщинах, которые действительно совершили тяжкие преступления и осуждены согласно букве закона. Но уверен, почти все женщины, которые оказались в подобном положении, перешли эту черту человечности под влиянием страшных обстоятельств. Те дамы, о которых идет речь, – убийцы. Но ограничиваться таким безапелляционным ярлыком мы не имеем права: убийства совершаются в разном психологическом состоянии, часто при чудовищных обстоятельствах, о которых другие люди и не слыхали", - считает Александр Грановский.

Опера основана на рассказе четырех женщин, отбывающих заключение в Качановской колонии Харькова. Драматур Татьяна Киценко отмечает важность поднятой тематики.

"У человека, осужденного на пожизненное заключение, страшное прошлое, сомнительное настоящее и нет будущего", - говорит Киценко "Харьковским известиям"

В свою очередь Александр Грановский отметил, что действующее законодательство и сложившаяся судебная практика фактически не позволяют пересмотреть вынесенные приговоры, которые вступили в законную силу.

"Даже тогда, когда мы с вами в силу объективных причин смело утверждаем, что с течением времени стало очевидно то, что человек невиновен, фактически «войти» в процедуру пересмотра судебного решения невероятно трудно, а такой пересмотр может занять десятилетия. Честно ли это? Сомневаюсь", - добавляет депутат.

Как сообщалось ранее, Грановский и команда адвокатов во главе с Андреем Федуром и Зоей Ярош помогли выйти на свободу пожизненного заключенной Любови Кушинской. Последняя отсидела 21 год.

"Мы были полностью уверены в своей правоте. Но прошение о помиловании пришлось подписать лично мне - Кушинская категорически свою вину не признавала и тем самым готова была провести в искомых 4 стенах остаток своей жизни", - напомнил Грановский.

Сегодня депутат помогает осужденному отцу Татьяны Панасенко. О деталях дела он не сообщил, отметив только, что классический путь пересмотра судебного решения не является приоритетным с юридической точки зрения.