Костюм культового персонажа "Зоряних війн" Дарта Вейдера піде з молотка у травні.

Вбрання "Темного Володаря" продає Брюс Еллер. Він кілька років втілював його образ на урочистих заходах, присвячених картині, в промо-турах і навіть на церемонії вручення "Оскара" 1978 року.

За костюм сподіваються вторгувати від одного до двох мільйонів доларів. Адже реквізит зазвичай дуже популярний серед фанатів стрічки: приміром, у 2017 році світловий меч Люка Скайвокера продали за 450 тисяч доларів. Щоправда, потенційний покупець має бути готовий до труднощів.

"Він зроблений зі шкіри, вовни і шовку - там внизу шовк, - ще й склопластику та металу. А це - чоботи для верхової їзди. Тут пластик вакуумного формування. Це шкіра прострочена для щільності, і в ній дуже-дуже жарко. До того ж, на тобі - кілька шарів. На те, щоб надіти його, йшло 25 хвилин, і без допомоги не обійтися", - зазначив Брюс Еллер, актор.