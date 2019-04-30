Про початок "завершального" етапу усунення від влади чинного глави Венесуели Ніколаса Мадуро оголосив головний опозиціонер держави та визнаний багатьма країнам як тимчасовий президент Хуан Гуайдо. Каже, на його боці військові. Сам Мадуро запевняє: ситуація під контролем. Про чергову спробу державного перевороту у Венесуелі - Аліса Орлова.

Операція "Свобода". Фінальна фаза. Військові перейшли на сторону опозиції. Тепер повалення диктатури Мадуро - неминуче. Решта вже справа часу. Про це у своєму ранковому відеозверненні до прихильників заявив опозиціонер Хуан Гуайдо. А також закликав усіх прибічників знову вийти на вулиці та підтримати його.

"Народ Венесуели ініціював кінець узурпації. Зараз я зустрічаюся з головними військовими підрозділами наших збройних сил, щоб почати фінальну фазу Операції Свобода. Сьогодні хоробрі солдати, хоробрі патріоти, хоробрі люди, які підтримують Конституцію, відгукнулись на наш заклик", - говорить Хуан Гуайдо, опозиційний лідер Венесуели.

На знак підтвердження своїх слів опозиціонер приїздить на базу військово-повітряних сил у Каракасі в супроводі військових, а також свого "наставника" - Леопольда Лопеса - одного з найяскравіших прихильників звільнення країни від диктатури Мадуро. У 2015 році його засудили то тюремного ув'язнення, з 2017 - під домашнім арештом. Його поява на свободі й без кайданків надихає присутніх.

"Усі венесуельці, які хочуть свободи, які втомилися від диктатури - повинні прийти сюди, приєднатися до нас і заохотити наших солдатів стати на сторону людей. Доброго ранку, Венесуела, давайте зробимо це разом", - говорить Леопольд Лопез, опозиціонер.

За кілька годин на заклик Гуайдо до військової бази у Каракасі з'зджаються тисячі людей. Вони блокують дороги автівками, вигукують антиурядові гасла та поводяться переважно мирно. Та щойно вбачають купку урядових нацгвардійців - починають жбуляти в них каміння й димові шашки.

Тим часом міністр оборони Венесуели Владімір Падріно твердить - збройні сили лишаються вірні законному уряду Мадуро. Мовляв, ситуація у казармах та на військових базах нормальна. А ті, хто став на сторону Гуайдо - просто "невелика група військових зрадників".

Останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня там почалися масові акції протесту після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Ці повноваження Гуайдо визнали США, а згодом - майже всі країни ЄС та десятки інших у всьому світі.