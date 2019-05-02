Вследствие отсутствия эффективных шагов со стороны Кабмина обострилась проблема накопления задолженности по социальным выплатам, предусмотренным законом о социальном страховании. Об этом говорится в запросе, который направил премьер-министру Владимиру Гройсману народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин. Политик требует от правительства принять меры по ликвидации задолженности.

"Требую безотлагательно принять комплексные меры, направленные на ликвидацию задолженности по социальным страховым выплатам", - говорится в запросе.

Народный депутат отметил, что из-за отсутствия эффективных шагов со стороны Кабинета министров Украины по преодолению экономического кризиса и минимизации его социальных последствий в начале текущего года существенно обострилась проблема накопления задолженности по социальным выплатам, предусмотренным законом о социальном страховании, - больничным, декретным, регрессным, страховым выплатам в случае смертельного травматизма на производстве и т. п., которые граждане месяцами не могут получить от Фонда социального страхования.

В частности, по состоянию на середину апреля текущего года задолженность Фонда по выплате только пособия по временной нетрудоспособности составила 1,6 млрд грн, при этом срок задержки составляет почти месяц. Значительный размер задолженности также накоплен Фондом по выплате декретных и пособия на погребение.

Одновременно с ростом суммы долгов увеличивается и продолжительность задержки выплаты помощи. Если в феврале текущего года гражданам приходилось ждать выплат по соцстрахованию в среднем один месяц, то сейчас этот срок увеличился до 1,5 месяца, в то время как, согласно законодательству, он не должен превышать 10 суток.

"Согласно выводам экспертов, в ближайшее время эта проблема может приобрести дополнительную остроту, в первую очередь, из-за увеличения масштабов дефицита бюджета Фонда. Главной причиной этого являются непрофессиональные шаги правительства по пересмотру ставок единого социального взноса, которые не были подкреплены введением соответствующих компенсаторных механизмов. Следующим фактором является принятие Кабинетом министров Украины экономически необоснованного, заниженного бюджета Фонда социального страхования на текущий год, в котором сумма резервных средств Фонда по сравнению с прошлым годом уменьшена в 11 раз (с 337,9 до 30,4 млн грн). Еще одной причиной обострения проблемы накопления долгов по социальным выплатам является попытка правительства «залатать дыры» в Пенсионном фонде за счет уменьшения доли ЕСВ, которая отсчитывается в Фонд социального страхования", - пояснил Сергей Левочкин.

По его мнению, принципиальное решение проблемы финансирования социальных страховых выплат заключается в системном и профессиональном реформировании системы ЕСВ и должно включать: введение экономически обоснованных ставок указанного взноса, коренное совершенствование системы его администрирования, комплексные меры по легализации теневых зарплат и улучшению платежной дисциплины плательщиков социальных отчислений.

"Наряду с этим необходимо от корректировать бюджет Фонда социального страхования на текущий год таким образом, чтобы обеспечить погашение текущей и предупредить возникновение будущей задолженности по страховым выплатам, а также выплатам по материальному обеспечению и социальных услуг. Неотъемлемым условием решения данного вопроса является также решение проблемы накопленных долгов по выплате заработной платы", - говорится в запросе.