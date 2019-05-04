4 мая - 124-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 241 день.

4 мая поклонники всемирно известной киносаги "Звездные войны" отмечают неформальный, но от этого не менее интересный, праздник - День Звездных войн или День Люка Скайуокера, как его иногда именуют поклонники этой киноэпопеи.

Возник этот праздник из-за курьезной игры слов. В английском языке много слов, которые и пишутся по-разному, и значение имеют разное, но особенности их произношения таковы, что звучат они практически одинаково. Знаменитая фраза напутствия джедаев "Да пребудет с тобой Сила" пишется по-английски: "May the force be with you".

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Кто-то из поклонников фильма, явно не обделенный чувством юмора, обыграл однажды эту фразу как "Да пребудет с тобой четвертое мая", делая упор на то, что английское слово "May" можно перевести как название месяца, а слово "force" (сила) заменив словом "fourth" (четвертый).

Именины 4 мая: Александр, Алексей, Денис, Иван, максим, Николай, Федор.

По приметам на 4 мая определяли, каким будет лето. В народном календаре дата получила следующие названия Прокл, Проклов день, Януарий, Денис, Кондрат.

Более детально о приметах на 4 мая узнайте в нашем материале.