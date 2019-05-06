Квітуче середньовіччя на Закарпатті. У замку Сент-Міклош можна побачити лицарів, дам у пишних сукнях, а ще справжніх герцога та герцогиню. Кімнати ж фортеці прикрасили 30 тисяч троянд і дивовижними флористичними композиціями. Усе бачили наші кореспонденти.

Квіти скрізь: на стінах та підлозі, підвішені до стелі у відрах, і навіть - як прикраса - у волоссі.

"Эта композиция современной нивести, которое сделано из очерета чосоного, и здесь присутствуют 50 роз", - говорить Мар'яна Дебчинська, флорист з Києва.

Очеретні локони флористи створювали майже два тижні. А ось каркас для цього двометрового серця троє майстрів виготовили за два дні. Тут 400 троянд.

"Ми використовували матеріал природній, ми використовували гілки тополі, також ми взяли листя також трансформували, показали, як з іншої сторони. Використовували цвяшки, також у нас кожна квітка є встановлена пробірку і вона п'є", - говорить Юлія Барабаш, флорист з Києва.

Цьогоріч фестиваль кохання та квітів у Чинадіївському замку Сент Міклош зібрав кілька десятків флористів з усієї України. Фортеця розквітла трояндами. Аби прикрасити споруду, використали майже 30 тисяч квітів. Композиції: крила, гойдалки, колекції одягу з шишок, берези і навіть моху. Щоб створити таку красу, флористам доводиться опановувати не лише ботаніку.

"І нужно конечно же понимать, что ты работаешь не только с цветами, но и с проволокой, лестницей дрелью и с какими-то лобзиками. В общем, очень всего много", - говорить Ірина Бєлоброва, президент асоціації флористів України.

У самому замку панувала справжня атмосфера середньовіччя.

Кінський тупіт та скрип карети у дворі.

І скрізь лицарі, вельможі, паші та справжні герцог і герцогиня, нащадки Габсбургів, Ерцгерцог Шандор та Герта Маргарет прибули на фестиваль з Австрії.

"Вперше ми побували тут минулого року. І раді, що це все відбувається завдяки дружбі. Сподіваємося, що така справа сприятиме миру", - говорить Шандор та Герта Маргарет фон Габсбург-Лотрінген.

"Тут фантастично. Дуже тепла атмосфера".

Відчути себе справжніми вельможами могли і гості фестивалю - одягнені у вбрання середньовічного дизайну, вони ходили замком.

"А це плаття, я просто, перевтілюється, зробило мене графінею", - говорить Христина, відвідувачка фестивалю з Мукачева.

Ну, а мешканець цього середньовічного замку, Йосип Бартош, каже: організовував фестиваль з однією метою:

"Тільки одне враження - це враження кохання. Щоб воно вразило всіх, і дуже глибоко. Саме любов - це те що панує в цьому замку", - говорить Йосип Бортош, керівник Чинадіївського замку Сент-Міклош.

Та чи вдалося передати енергію кохання кожному? Відвідувачі стверждують - на всі 100 відсотків.

"Нас переповнюють враження та емоції. Ще ніколи подібного не бачили. Це чудові і дуже романтичні моменти", - говорить Петер та Христина, туристи з Польщі.