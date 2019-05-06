Франція вітає в себе косплеєрів з усьго світу [ Редактировать ]
Від Термінатора до Пікачу. Французьке місто Шасьє вітає в себе косплеєрів з усіх країн світу. Фанати "Зоряних війн", аніме, коміксів та інших творів сучасної культури зібралися на косплей-фестивалі, щоб показати костюми своїх улюблених персонажів, які створили власноруч. До події учасники готувалися кілька місяців - підбирали тканину та склеювали докупи кілограми картону.
"Косплей потребує вміння не лише створити схожий костюм, але й перевтілитися в персонажа. Адже ми прагнемо до абсолютної схожості - і зовні, і в поведінці. Тож ми ще й трохи актори", - говорить Летиція Мартінез, косплеєрка.
по теме
У Франції влаштували косплей-фестиваль
Від Термінатора до Пікачу. Французьке місто Шасьє вітає в себе косплеєрів з усіх країн світу. Фанати "Зоряних війн", аніме, коміксів та інших творів сучасної культури зібралися на косплей-фестивалі
У Британії влаштували перегони на газонокосарках
Перегони на газонокосарках влаштували в британському графстві Західний Сассекс. Участь взяли 45 машин. Для змагань леза з газонокосарок знімають, з міркувань безпеки, а двигуни залишають оригінальні
В Івано-Франківську стартував міжнародний фестиваль ковалів
Кілька сотень ковалів із двадцяти країн світу з'їхалися цими вихідними до Івано-Франківська. Тут стартував 17 міжнародний фестиваль ковальського мистецтва
У замку на Закарпатті провели фестиваль кохання та квітів
Квітуче середньовіччя на Закарпатті. У замку Сент-Міклош можна побачити лицарів, дам у пишних сукнях, а ще справжніх герцога та герцогиню
На Прикарпатті відбувся перший в Україні міжнародний фестиваль живої скульптури
Артисти розважали містян, перевтілюючись у незвичних персонажів - козаки, феї, маги, люди із землі, моху і навіть скла