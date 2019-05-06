Самолет Boeing-737 под бортовым номером 217, который прилетел в Норильск из Красноярска (Россия) 6 мая, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Источник в службах аэропорта сообщил "Интерфаксу", экипаж не смог удержать лайнер в пределах полосы, из-за чего он выкатился на грунт. На борту в этот момент находилось больше 100 человек.

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По информации официального портала оперативной обстановки и прогноза ЧС Красноярского края, в результате происшествия никто не пострадал.

Вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Позже пилот рассказал подробности аварии.