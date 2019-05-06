На Прикарпатье во время спора 91-летний пенсионер до смерти забил 61-летнего товарища, сообщает "УНН".

Следственно-оперативная группа на месте обнаружила тело пострадавшего с многочисленными рваными ранами головы и туловища.

Сообщается, что во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами возник конфликт: 91-летний владелец дома схватил металлическую кочергу и нанес многочисленные удары товарищу.

Мужчина задержан в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 115 УК Украины ( умышленное убийство). За такие действия пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

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