Популярная певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова ошарашила поклонников откровенным видео.

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На опубликованном в Instagram ролике звезда устроила танцы на корточках в леопардовом костюме. Пользователи назвали ролик, который Анна Седокова разместила в сети, слишком вульгарным: "Не понимаю, зачем себя так вести?", "Не путайте пошлость с сексуальностью", "Выпендрежница", "Сколько можно?".

Ранее сообщалось, что у Оли Цибульской угнали автомобиль, а также что Нюша впервые показала подросшую дочь.