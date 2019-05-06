В Киеве таксист украл у женщины 1000 евро и сбежал [ Редактировать ]
В понедельник, 6 мая, в районе станции метро "Левобережная" водитель такси украл у пассажирки сумку, в которой находилась крупная денежная сумма. После инцидента мужчина скрылся с места происшествия, а полиция ввела оперативный план "Перехват", сообщает "Информатор".
Отмечается, что инцидент произошел около 17:30. По предварительной информации, таксист вырвал сумку из рук пассажирки во время поездки. Внутри находилась сумма около 1000 евро.
По состоянию на 17:46 в столице объявили план "Перехват". Правоохранители разыскивают автомобиль марки Lanos бежевого или серого цвета. Номерные знаки машины - "АР8114ЕК". На крыше транспортного средства может быть шашка такси.
Ранее сообщалось, что мужчина сжег случайно в чайнике полтора миллиона, а также собака похитила годовалого ребенка.
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