Допомогти врятувати сина просить родина із Чернігівщини. У трирічного Тимофійка порушення роботи печінки. Жодне лікування, кажуть медики, неефективне. Єдиний вихід - трансплантація і зволікати з нею не можна.

Від народження, розповідають батьки, Тимофійко має проблеми зі здоров'ям: його шкіра жовтіє, а згодом на ній з'являються синці.

"Від самого народження Тимофійчик був неспокійний. Він дуже кричав, у нього були проблеми з животиком. Лікарі заспокоювали, що це в кожної дитини так. Були нестабільні печінкові показники, вони постійно стрибали і дитина просто не спала, не гралася . Він себе роздирав з такою силою , що прям до крові", - говорить Тетяна Ілляшенко, мама Тимофія.

Встановити діагноз трирічному Тимофійку в Україні не могли понад рік. Спершу, пригадує мама хлопчика, вирішили, що це алергія. Але свербіж дедалі посилювався, почались кровотечі, а призначене медикаментозне лікування більше не допомагало.

"Зробили генетичний аналіз в Європі , і він підтвердив наявність генетичного захворювання. Він відстає в вазі, в розвитку фізичному. Не засвоюються ні мікроелементи ні вітаміни. Звісно, ми все це поповнюємо медикаментозно: вітамінами, уколами, крапельницями, але все одно печінкою вони не достатньо засвоюються і у дитини стаждає фізичний і інтелектуальний розвиток", - говорить Тетяна Ілляшенко, мама Тимофія.

Хвороба Байлера, тобто порушення в роботі печінки. Такий діагноз встановили Тимофієві лікарі за кордоном.

"Насамперед, це ускладнення, які будуть надалі - гепатит , це можуть ускладнення для печінки , ускладнення для шлунку, бути шлункові кровотечі, це ускладнення інших органів, систем саме за рахунок того, що печінка не функціонує. Для Тимофійчика єдиним спасінням являється пересадка печінки від рідного донора", - говорить Анна Худолій, лікар-педіатр

Нині хлопчикові потрібна термінова трансплантація. Її вартість понад 120 тисяч євро. Ця сума для родини Тимофійка захмарна. Але рідні сподіваються, що з допомогою небайдужих таки вдасться зібрати необхідні кошти, і хлопчик повернеться до повноцінного життя.

Родина маленького Тимофійка просить усіх небайдужих допомогти врятувати життя хлопчикові. Реквізити його мами ви зараз бачите на своїх екранах. Їх також можна знайти на нашому сайті Podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо".

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Ілляшенко Тетяна Русланівна

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