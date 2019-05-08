Украину избрали в состав двух комиссий ООН [ Редактировать ]
Украину избрали в состав двух комиссий ООН - Комиссии по народонаселению и развитию и Комиссии по наркотическим средствам. Об этом сообщается в Twitter Постоянного представительства Украины при ООН.
Соответствующее решение было принято во вторник, 7 мая.
"Сегодня украина избрана в Комиссию по наркотическим средствам (на 2020-2023 годы) и в Комиссии по народонаселению и развитию (на 2020-2024 годы)", - говорится в сообщении.
Так, к полномочиям Комиссии по народонаселению и развитию относятся проблемы народонаселения, стратегий его интеграции и развития, формирования советов правительственной политики в этой области.
Комиссия ООН по наркотическим средствам и ее секретариат в форме Управления ООН по наркотикам и преступности занимается борьбой с распространением наркотиков, преступлениями, связанными с их нелегальным изготовлением и распространением.
Ранее МИД Украины обратился в ООН из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Также действующий президент Украины Петр Порошенко высказался по этому поводу. Не остался в стороне и новоизбранный президент Владимир Зеленский.
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