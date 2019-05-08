Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Хрыстей Фриланд. Стороны обсудили борьбу с коррупцией и урегулирование конфликта на востоке Украины, сообщили в пресс-службе Зеленского.

"У нас есть шанс для прекращения огня и возвращение Донбасса", - сказал Зеленский на встрече с Фриланд в Киеве.

Канадский министр в свою очередь отметила, что современным политикам очень важно слушать своих граждан. Фриланд также заверила, что Зеленский может рассчитывать на поддержку Канады на международной арене.

"Очень важно, что вас проголосовала вся Украина. Демократическая Украина, где есть успешная экономика - это пример для всех стран постсоветского региона, в частности для россиян", - подчеркнула она.

Ранее Зеленский провел встречу с еврокомиссаром, а 8 мая новый президент встретился с ветеранами войны.