Украина просит США усилит давление на РФ [ Редактировать ]
9 мая министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян встретился с заместителем помощника Государственного секретаря США Джорджем Кентом. В ходе беседы американскую сторону призвали ужесточить санкции против РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.
"В ходе встречи Омеляна призвал американскую сторону совместно с институтами ЕС усилить санкции против Российской Федерации из-за ситуации в Азовском море", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили развитие инфраструктуры Востока Украины, развитие нового международного транспортного коридора Go Highway и усиления сотрудничества в области кибербезопасности. Джордж Кент заверил, что Штаты и впредь будут прилагать все усилия, чтобы помочь Украине стать успешной, отметили в министерстве.
Ранее в Кабмине заявили, что готовят санкции в ответ на решение России выдавать жителям Донбасса паспорта с российским гражданством.
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