День перемоги в Україні минув спокійно без серйозних порушень громадського порядку. Про це повідомляють у Нацполіції. За їхніми даними, близько семисот тисяч людей взяли участь в урочистостях. Наймасовішими вони були в Києві, Одесі, Дніпрі та Запоріжжі. До охорони правопорядку залучили майже 22 тисячі силовиків.

"Станом на зараз маємо 33 зареестровані подіїї повязані із використання забороненої символіки. Відомості за 5 фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України - це виготовлення та поширення комуністичної, нацистської символіки або пропаганда тоталітарних режимів. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на термін до 5 років", - говорить Ярослав Тракало, директор Департаменту комунікації Національної поліції України.