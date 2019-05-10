Нацполіція відзвітувала про порушення урочистостей в Україні [ Редактировать ]
День перемоги в Україні минув спокійно без серйозних порушень громадського порядку. Про це повідомляють у Нацполіції. За їхніми даними, близько семисот тисяч людей взяли участь в урочистостях. Наймасовішими вони були в Києві, Одесі, Дніпрі та Запоріжжі. До охорони правопорядку залучили майже 22 тисячі силовиків.
"Станом на зараз маємо 33 зареестровані подіїї повязані із використання забороненої символіки. Відомості за 5 фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України - це виготовлення та поширення комуністичної, нацистської символіки або пропаганда тоталітарних режимів. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на термін до 5 років", - говорить Ярослав Тракало, директор Департаменту комунікації Національної поліції України.
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