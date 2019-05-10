Загалом, в Україні відбулися майже півтори тисячі пам'ятних заходів. Загиблих під час Другої світової війни вшановували у кожному місті й селищі України. На Харківщині 25 тисяч людей відвідали Висоту Маршала Конєва. Саме там у 43 віддали наказ про визволення Харкова.

До стели загиблим воїнам на Висоту маршала Конєва, попри дощ, люди несуть квіти.

"Потому что День памяти. День освобождения. Спасибо нашим солдатам. У меня деды воевали", - говорить Ольга Пилипенко, жителька Харкова.

"Ви знаєте, у мене батько захищав, пройшов другу світову війну. Він дійшов до самої Німеччини. Він сам був кулеметником, подробиці йому було дуже важко розповідати", - говорить Ганна Василівна, жителька міста Краснокутськ.

На висоті, звідки починалося визволення Харкова, зустрілися й ці двоє ветеранів. Жартома вирішують, хто молодший. Обом вже за 90. Ігор Малицький пройшов чотири концтабори. І добре пам'ятає День перемоги 45.

"Сорок п'ятий я зустрів у полосатій формі. Сів на танк на наш в полосатій формі з отаким от автоматом, поїхав добивать далі. Но оце 9 травня ніколи не забуду. Тоді весь світ радувався. Бо цвіли яблуні, цвіли груші. Цвіли цвіта, і тепло було, і таке солнишко світило", - говорить Ігор Малицький, ветеран Другої світової війни.

Бійці ООС також тут, з квітами.

"Почтить память погибших дедов. По ихнему примеру мы сейчас родину защищаем".

"Ми прийшли почтити їх пам'ять, щоб наші нащадки потім почтили нашу. Якщо це буде потрібно".

Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання та військовим салютом.

На частуванні, свої бойові 100 грамів та польову кашу разом з ветеранами беруть і діти війни. Володимир Сириця пам'ятає, як під час бомбардування загинула його мати, і як важко було після війни.

"Мы своими мозолями, своим трудом восстановили, построили и вам дали тепло и уют в квартирах", - говорить Володимир Сириця, житель Харкова.

Загалом на Висоту маршала Конєва віддати шану героям Другої Світової прийшли більше 25 тисяч харків'ян.