Популярная украинская актриса и травести-дива Монро, известная неординарными снимками, поделилась в Instagram фото, где она без макияжа и парика.

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Звезда опубликовала сравнительный коллаж. С одной стороны она предстает в привычном образе блондинки. С другой - без яркого макияжа и парика. К фото травести-дива добавила интересные факты о себе.

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