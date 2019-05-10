Монро без парика шокировала фанатов (фото) [ Редактировать ]
Популярная украинская актриса и травести-дива Монро, известная неординарными снимками, поделилась в Instagram фото, где она без макияжа и парика.
Звезда опубликовала сравнительный коллаж. С одной стороны она предстает в привычном образе блондинки. С другой - без яркого макияжа и парика. К фото травести-дива добавила интересные факты о себе.
С какого-то перепугу инста насыпал мне тонну подписчиков😒 Я конечно рада, но к подобным щедротам отношусь насторожено. Вообще не люблю сюрпризы и всякие розыгрыши, но раз пошла такая пьянка, давайте еще раз познакомимся?!😍 И так: ❤Нарекла себя Монро! Просто когда-то начинала с жанра травести музыкальной пародии на Мерлин😀 На этом и заработала несуществующие миллионы. ❤Добавила статус Неугомонная, дабы обозначить свой характер. Ну любопытная, шо Шерлок ❤Женщина не от рождения, а по призванию. ❤Всё натюрель. Ни тату, ни проколов, ни операций, ни инородных тел😆 нос свой, родименький. ❤По жизни занимаюсь своей жизнью! Её обустройством и познинием. А еще веду разного рода развлекательные мероприятия, снимаюсь в тв-шоу, сериалах, кино и постоянно умничаю. Люблю закрутить мысль в бублик) ❤Обожаю: (загибайте пальцы) кофе, косметику, кошек, музыку, Венецию, хлеб с маслом, аромат туберозы и жасмин, туфли на каблуках и книги, шампанское и суши, морской бриз и загорелые лодыжки, молочный дак для ногтей и браслеты... ❤Возбуждают целостные, сильные, смелые и сложные мужчины. ❤Восхищаюсь людьми, которые постоянно в поиске себя и не бояться правды. ❤Живу на радость себе и людям. Вроде получается. ❤Мечтаю, Чтобы в Украине не было бездомных животных и о домике у моря. Хи-хи. А еще тщеславна, цинична, не умею жалеть и порой беспощадна. Но это скорее бонус ко всем вышеперечисленным плюшкам😃 Мур😻 #неугомоннаяМонро
Публикация от Неугомонная Монро (@monritta)
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