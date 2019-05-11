Засновник соцмережі Facebook готовий до співпраці з владою, аби зупинити поширення небезпечного контенту. Про це Марк Цукерберг заявив після зустрічі з французьким президентом Еммануелєм Макроном.

Більше подробиць знає Олена Абрамович.

До Парижа в Єлисейський палац Марка Цукерберга запросили після стрілянини у Новій Зеландії, яка транслювалась через Facebook наживо. Відео, яке зафіксувало смерть півсотні людей, кілька днів не вдавалось видалити з мережі.

Для французького президента питання технічного регулювання - принципове. Еммануель Макрон давно оголосив війну фейковим новинам та розпалюванню насилля у мережі. Очільник Facebook запевнив - встановлення чітких правил - в його інтересах також.

"Безсумнівно, усувати шкідливий контент з наших сервісів - це наша відповідальність. Але я вважаю, що потрібні новІ правила та регулювання для інтернету, які уточнять зони відповідальності - з одного боку компаній, з іншого - урядів", - зазначив Марк Цукерберг, гендиректор соцмережі Facebook.

Алгоритми видалення ненависницького контенту у Facebook усе ефективніші, - заявив Цукерберг. Якщо рік тому системи самостійно виявляли лише чверть таких дописів, то тепер 65% ненависницьких висловлювань блокуються ще до того, як про них повідомили. Але проблема в тому, що не увесь контент, який може заподіяти шкоду, є незаконним. І тут приватні компанії уже потребують співпраці з урядами.

"Потрібно визначитись, які нові правила та регулювання можна ввести. Бо я не згоден з тим, що приватна компанія має сама ухвалювати всі ці рішення. І навіть у тих країнах, де не буде регуляторних органів, таких як тут, у Франції, ми все ще вживаємо заходів для створення наглядового бюро. Куди можна звернутися для оскарження, якщо ваш допис було знято не справедливо", - наголосив Марк Цукерберг, гендиректор соцмережі Facebook.

Співпрацює з французьким урядом соцмережа не лише на словах. Компанія у січні пустила до своїх офісів на півроку представників регуляторних органів Франції, аби ті вивчили, що і як працює.

Тим часом, частина акціонерів Facebook вимагають відставки Марка Цукерберга з поста гендиректора. Бо на тлі скандалів з витоком даних та насильницьким контентом, вартість акцій компанії упала на 40%.