Бойовики на Донбасі сьогодні відкривали вогонь 11 разів. Стріляли з мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед наший військових немає. А тим часом на війні усе частіше можна зустріти тих, хто руйнує стереотипи. Саме про них - матеріал Ігоря Левенка.

Тендітна, блакитноока. Зі зброєю і в українському однострої. Так сталося, що жити і воювати зараз їй доводиться саме у Верхньоторецькому. Валерії - 25 років. Військовий медик. Її оселя за кількасот метрів від передової. Цього року жінка підписала контракт зі Збройними силами України.

"Ну, я с детства хотела стать военнослужащим, плюс папы воспитание, а потом вуз сыграл большую роль, я закончила бакалаврат по специальности история", - говорить Валерія, військовослужбовець збройних сил України.

Вона не ховає обличчя. Розповідає, воює за свій рідний український Донбас. За свою родину і двох донечок. Їм три та сім років.

Валерія не приховує, не всі односельці зрозуміли її вибір. З часів Євромайдану. Ще студенткою вона брала участь в акціях підтримки євроінтеграції.

"Когда Майдан начался, мы обсуждали это. У нас и конференция научная била по этому поводу. Мы поняли, что что-то будет. Конечно, что война начнется и будут боевые действия и дойдет до такого критического состояния, то нет. Но, что что-то будет - мы догадывались".

Валерія навчась у Маріуполі. Там і познайомилася зі своїм чоловіком. Обидва народились у Донбасі.

"Очень обидно, когда военнослужащим часто местные говорят "вы кто, вы не отсюда, где ваша прописка, идите по своим адресам". А я хочу показать им свой паспорт, со своей пропиской", - говорить Валерія військовослужбовець збройних сил України.

А ще, жінка говорить, бачила на власні очі - хто саме причетний до розпалювання ворожнечі у її рідному краї.

"Я была на автостанции "Донецк", ждала автобус Донецк-Мариуполь и там уже ходили казаки в папахах. Ну как бы явно они не совсем мирные жители. И не совсем из Донецка. Я видела, как начинался конфликт изнутри. Из Донецка и Донецкой области. Поэтому я уверена, что там совсем не мирные жители", - вважає Валерія.

Їх Валерія називає окупантами. А не шахтарями і трактористами. І поки вони не складуть зброю, жінка й надалі готова опановувати військову справу.