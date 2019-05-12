Війна на Донбасі: Валерія захищає Україну за кількасот метрів від рідної оселі [ Редактировать ]
Бойовики на Донбасі сьогодні відкривали вогонь 11 разів. Стріляли з мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед наший військових немає. А тим часом на війні усе частіше можна зустріти тих, хто руйнує стереотипи. Саме про них - матеріал Ігоря Левенка.
Тендітна, блакитноока. Зі зброєю і в українському однострої. Так сталося, що жити і воювати зараз їй доводиться саме у Верхньоторецькому. Валерії - 25 років. Військовий медик. Її оселя за кількасот метрів від передової. Цього року жінка підписала контракт зі Збройними силами України.
"Ну, я с детства хотела стать военнослужащим, плюс папы воспитание, а потом вуз сыграл большую роль, я закончила бакалаврат по специальности история", - говорить Валерія, військовослужбовець збройних сил України.
Вона не ховає обличчя. Розповідає, воює за свій рідний український Донбас. За свою родину і двох донечок. Їм три та сім років.
Валерія не приховує, не всі односельці зрозуміли її вибір. З часів Євромайдану. Ще студенткою вона брала участь в акціях підтримки євроінтеграції.
"Когда Майдан начался, мы обсуждали это. У нас и конференция научная била по этому поводу. Мы поняли, что что-то будет. Конечно, что война начнется и будут боевые действия и дойдет до такого критического состояния, то нет. Но, что что-то будет - мы догадывались".
Валерія навчась у Маріуполі. Там і познайомилася зі своїм чоловіком. Обидва народились у Донбасі.
"Очень обидно, когда военнослужащим часто местные говорят "вы кто, вы не отсюда, где ваша прописка, идите по своим адресам". А я хочу показать им свой паспорт, со своей пропиской", - говорить Валерія військовослужбовець збройних сил України.
А ще, жінка говорить, бачила на власні очі - хто саме причетний до розпалювання ворожнечі у її рідному краї.
"Я была на автостанции "Донецк", ждала автобус Донецк-Мариуполь и там уже ходили казаки в папахах. Ну как бы явно они не совсем мирные жители. И не совсем из Донецка. Я видела, как начинался конфликт изнутри. Из Донецка и Донецкой области. Поэтому я уверена, что там совсем не мирные жители", - вважає Валерія.
Їх Валерія називає окупантами. А не шахтарями і трактористами. І поки вони не складуть зброю, жінка й надалі готова опановувати військову справу.
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