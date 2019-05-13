5-річна Юля потребує нашої з вами допомоги. У дівчинки - рак крові. Єдиний шанс на життя - пересадка кісткового мозку. Прооперувати дитину потрібно якомога швидше, кажуть медики. Коштуватиме хірургічне втручання 300 тисяч доларів. Таких грошей батьки дівчинки не мають, тож сподіваються на допомогу небайдужих.

Маленька Юля жалілася на постійний кашель, втому та біль у ногах. Тоді здали усі необхідні аналізи. Медики поставили страшний діагноз - гостра мієлоїдна лейкемія.

"Здала вона загальний аналіз, зразу кров згорнулася. Як материнське серце душа мені розривалася. Я того ранку не могла заснути і не могла нічого сказати", - говорить Галина Кур'ян, бабуся Юлії.

Дівчинку лікували в Україні. Згодом рятувати життя маленької Юлі взялися медики із приватної клініки в Італії.

"Нічого не допомогло лікування. Пласти, ті що мали зменшуватися - вони зростали. Сказали нам в Італії, що не можуть, не мають чим її пролікувати. Чим могли - тим її пролікували", - розповідає Вікторія Ірза, мама Юлії.

Шанс на життя Юлі дають в одній із клінік Ізраїлю. Тут дитині провели ще один - сьомий і останній блок хіміотерапії. Тепер єдиний порятунок - пересадка кісткового мозку. Коштує операція 300 тисяч доларів.

"За місяць часу нам такої суми не заробити ніде. Напевно за все життя не заробимо. Ми всіх просимо і будемо дуже вдячні хто підтримає нас", - говорить Ігор Ірза, тато Юлії.

Гроші на операцію Юлі допомагає збирати український фонд.

"У скриньки збирається і по 100 гривень. І ці гроші теж дуже потрібні. Бо надія лиш на простих людей. Жодні впливові люди, жодні великі фонди, на жаль, не мають змоги нам допомогти. Тому потрібна кожна копійка. Діти також свої копілки розбивають і віддають копійками", - розповідає Вікторія Тріфан, керівник благодійного фонду.

Не зважаючи на тяжке і тривале лікування, 5-річна Юля залишаться енергійною та веселою дівчинкою. У малечі єдине бажання - повернутися якнайшвидше додому.

Допомогти дівчинці може кожен. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо". Не будьте байдужими.

Номер картки ПриватБанку

5168 7573 7492 9679

Ігор Ірза, батько хворої дівчинки