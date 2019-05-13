Украинские саблистки остановились в шаге от высшей награды на этапе Кубка мира. В Тунисе украинки завоевали серебряные награды

В решающем поединке Юлия Бакастова, Елена Воронина, Ольга Харлан и Алина Комащук все же уступили команде Италии (42:45).

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Это первая награда украинских шпажисток на этапах Кубка мира за последние два с половиной года. И как раз вовремя, ведь это был первый турнир в командном отборе на Токио-2020.

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