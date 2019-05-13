Украинки завоевали серебро на этапе Кубка мира в Тунисе [ Редактировать ]
Украинские саблистки остановились в шаге от высшей награды на этапе Кубка мира. В Тунисе украинки завоевали серебряные награды
В решающем поединке Юлия Бакастова, Елена Воронина, Ольга Харлан и Алина Комащук все же уступили команде Италии (42:45).
Это первая награда украинских шпажисток на этапах Кубка мира за последние два с половиной года. И как раз вовремя, ведь это был первый турнир в командном отборе на Токио-2020.
Раньше сообщалось о том, что ФИФА запретила футбольному агенту работать во всем мире. А также читайте, календарь соревнований сезона 2019-2020 кубка мира по биатлону.
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