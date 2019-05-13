До Брюсселя також вирушив держсекретар США Майк Помпео. Через це він скасував раніше анонсований візит до Москви. Там він мав зустрітися з американськими дипломатами й обговорити ситуацію із затриманням двох громадян Сполучених Штатів - зокрема відомого інвестора Майкла Калві.

З російської столиці Помпео планував їхати до Сочі на перемови з Путіним. Цього візиту держ-секретар не скасував. До Сочі він вилетить завтра із Брюсселя.