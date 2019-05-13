В США сняли на камеру горилл, которые привлекли внимание людей своими забавными попытками спрятаться от дождя, сообщает Fox News.

В ролике видно, как гориллы в зоопарке Ривербэнкс в Колумбии прячутся под навесом. Две гориллы держат детей на руках. Они осторожно ищут путь, благодаря которому можно добраться к сухой земле.

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Впоследствии один из приматов по имени Акация прислоняется к стене, выскальзывает из-под навеса и быстро проходит на сухую часть территории. За ней с мрачными лицами тем же путем пробегают другие гориллы, прислонившись к стене.

Раньше сообщалось о том, что американец снял драку медведей в своем дворе. А также мужчина укусил змею, после чего умер.