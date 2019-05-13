Николай Басков заинтриговал новым видео [ Редактировать ]
42-летний Николай Басков представил новый клип на песню "Караоке". В 20-минутном пародийном видео певец показал процесс съемок.
"Это не клип, это нечто. Кино и репортаж, производственная драма и индийский мюзикл,боевик и пастораль… История о том, как на съемочной площадке мы очень старались… Наверное, сложно будет посмеяться над нами больше, чем мы сами посмеялись над собой", - рассказал Николай в Instagram.
Это не клип, это нечто😝 Кино и репортаж, производственная драма и индийский мюзикл, боевик и пастораль -- одним словом, вот оно, новое видео на песню #Караоке. Не только для поклонников, но и для всех наших хейтеров. История о том, как на съемочной площадке мы очень старались, и из этого получилось то, что получилось. А кто-нибудь догадался, что хотел сказать художник? Наверное, сложно будет посмеяться над нами больше, чем мы сами посмеялись над собой 😉 https://youtu.be/vcDsu10aKjw ССЫЛКА НА КЛИП В ПРОФИЛЕ 🔥 @fkirkorov @olesya_sudzilovskaya @yana_koshkina_official @prigozhin_iosif @malakhov007 @gvleps @dmitriy_malikov @marina_phedunkiv @shraybernik @tteymuraz @allbazz Музыка и слова - Сергей Мельник Режиссер-постановщик - Дима Литвиненко @litvinenkodima Генеральный продюсер Евгений Кузнецов ABC creative agency #караоке #клип #видеоклип #басков #киркоров #кошкина #пригожин #судзиловская #лепс #малахов #федункив #маликов #тания #шрайбер #базанов #baskov #karaoke
Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)
Ранее сообщалось, что Каменских поделилась откровенным снимком в нижнем белье, а также что Лобода показала ноги в откровенном мини.
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