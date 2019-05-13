42-летний Николай Басков представил новый клип на песню "Караоке". В 20-минутном пародийном видео певец показал процесс съемок.

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"Это не клип, это нечто. Кино и репортаж, производственная драма и индийский мюзикл,боевик и пастораль… История о том, как на съемочной площадке мы очень старались… Наверное, сложно будет посмеяться над нами больше, чем мы сами посмеялись над собой", - рассказал Николай в Instagram.

Ранее сообщалось, что Каменских поделилась откровенным снимком в нижнем белье, а также что Лобода показала ноги в откровенном мини.