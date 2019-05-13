В Днепре перевернулась фура, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В понедельник, 13 мая, около 16:00, в Днепре на улице Каштановой случилось ДТП. На развороте к проспекту Слобожанскому перевернулась фура. На место прибыл патруль полиции, спасатели и скорая, передает "Информатор".
Фура груженная "кругляком" перевернулась прямо перед выездом на проспект Слобожанский, чем затруднила движение на данном участке дороги.
У фуры повредился бак и вылилось топливо. На место вызвали сотрудников ГСЧС, они поливают топливо специальной жидкостью во избежание возгорания. Причины аварии будут выяснять правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Киеве автомобиль влетел в троллейбус с пассажирами, а также свадебный автобус попал в жуткое ДТП.
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