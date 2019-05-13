Под Запорожьем мужчина жестоко убил супругов [ Редактировать ]
В Запорожской области в селе произошло ужасное убийство: мужчина застрелил местного жителя и задушил его жену, передает golos.ua.
По информации пресс-службы прокуратуры в Запорожской области, 45-летний мужчина застрелил хозяина дома, спавшего в кровати. После этого он веревкой задушил жену погибшего. Тело последней нашли в сарае.
Подозреваемого задержали. Сейчас идет следствие по пункту 1 части 2 статьи 115 (убийство) УК Украины. Санкция статьи - от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.
Ранее сообщалось, что в Донецком СИЗО убили подростка, а также пьяная жена жестоко расправилась с мужем.
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