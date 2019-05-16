На Харківщині псевдолікарі катували наркозалежних [ Редактировать ]
Псевдореабілітаційний центр, де силою утримували наркозалежних, викрили поліцейські під Харковом.
У приватному будинку було 15 чоловіків. Родичі привезли їх нібито на лікування. Насправді ж хворих били й годували невідомими препаратами.
Організували центр жителі Харкова. Обманом заманювали наркозалежних. З родичів за таку псевдореабілітацію брали від 8 до 15 тисяч гривень щомісяця. Лікарів чи ліцензії на медичну діяльність в організаторів не було.
Кримінальне провадження відкрили за двома статтями: "катування" та "незаконне позбавлення волі".
"За найменші провини пацієнтів утримували в закритому приміщенні, зв'язаними, які в даному стані могли знаходитись до 2 діб. У ході обшуку у домоволодінні директора даного "центру" виявлено та вилучено спецзасоби (кайданки), пістолет "Форт", набої до нього, банківські картки, мобільні телефони, блокноти з бухгалтерськими записами та лікарські препарати", - повідомила Анастасія Томиліна, оперуповноважена Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Харківській обл.
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