Ани Лорак разделась для фото [ Редактировать ]
Популярная певица Ани Лорак в Instagram опубликовала фото, на котором демонстрирует идеально плоский живот.
Артистка сфотографировалась в белом костюме. При этом на лице артистки был полный макияж, а волосы аккуратно уложены и зачесаны назад. Фанаты по достоинству оценили образ Каролины: "Прелесть!", "Вау, вам очень идет", "Шикарная".
Ранее сообщалось, что Каменских поделилась откровенным снимком в нижнем белье, а также что звезда "Папиных дочек" постриглась налысо.
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