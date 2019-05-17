Рада запросила Пересопницкое Евангелие для инаугурации Зеленского [ Редактировать ]
Верховная Рада направила официальное обращение в Институт рукописи о предоставлении Пересопницкого Евангелия для инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, сообщили в Институте рукописи.
"Вчера поступило официальное обращение от Верховной Рады с просьбой предоставить Пересопницкое Евангелие для проведения инаугурации 20 мая", - сказали в Институте.
Напомним, Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая 2019 года. В свою очередь, новоизбранный президент прокомментировал решение парламента.
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