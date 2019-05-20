Кого Порошенко уволил под конец каденции [ Редактировать ]
Президент Петр Порошенко уволил главу Администрации президента Игоря Райнина. Соответствующий указ №296 от 19 мая обнародован на сайте главы государства.
Отметим, что Райнин уволен согласно поданного заявления.
Кроме того, согласно указу №293, уволен также заместитель главы Администрации Сергей Марченко.
Сергей Марченко
Указом №295 уволен с должности и первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук. Также он покинул должность представителя президента в Кабинете министров Украины.
Виталий Ковальчук
Раньше сообщалось о том, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. А также Ирина Луценко подала в отставку.
Напомним, что также Порошенко подписал указ об увольнении заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова. Отметим, по завершению своей каденции Порошенко отличился рядом кадровых изменений - как увольнений, так и назначений:
- уволил с должности командующего Нацгвардии;
- назначил Александра Сирского новым командующим;
- уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Новым членом Нацсовета стал Владимир Горковенко;
- уволил руководителя своей охраны Юрия Федорова;
- назначил ряд судей Верховного суда.
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