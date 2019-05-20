Президент Петр Порошенко уволил главу Администрации президента Игоря Райнина. Соответствующий указ №296 от 19 мая обнародован на сайте главы государства.

Отметим, что Райнин уволен согласно поданного заявления.

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Кроме того, согласно указу №293, уволен также заместитель главы Администрации Сергей Марченко.

Сергей Марченко

Указом №295 уволен с должности и первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук. Также он покинул должность представителя президента в Кабинете министров Украины.

Виталий Ковальчук

Раньше сообщалось о том, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. А также Ирина Луценко подала в отставку.

Напомним, что также Порошенко подписал указ об увольнении заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова. Отметим, по завершению своей каденции Порошенко отличился рядом кадровых изменений - как увольнений, так и назначений: