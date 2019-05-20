Уже за годину в Києві відбудеться інавгурація новообраного Президента Володимира Зеленського. В урядовому кварталі столиці готуються до церемонії - облаштовують сесійну залу Верховної Ради, Маріїнський палац та Адміністрацію президента.

На місці працює наш кореспондент Даниїл Снісар. Даниїле, доброго ранку. Яка ситуація зараз у центрі столиці?

- Біля Верховної Ради - тривають останні приготування до інавгурації. На площі Конституції здебільшого, журналісти. Через суворі заходи безпеки, потрапити до Маріїнського парку можуть не всі охочі. По периметру встановлені рамки-металодетектори. Охоронці пропускають людей вибірково. Такі заходи безпеки обумовлені візитом іноземних делегацій та перших осіб держав.

Урядовий квартал повністю перекритий. Від Європейської площі і аж до метро Арсенальна рух транспорту заборонений. Обмеження діятиме щонайменше до обіду. Зараз усі чекають на приїзд Володимира Зеленського. Нагадаю, новообраний Президент кілька днів тому обіцяв перед інавгурацією вийти поспілкуватися до людей до Маріїнського парку. І тільки після цього пройти до зали Парламенту.

Початок церемонії запланований на 10. У Верховній Раді новообраний Президент пробуде годину. Відразу після - урочистості продовжаться у Маріїнському палаці, за участі іноземних делегацій, серед яких президенти 5 країн - Грузії, Латвії, Естонії, Литви та Угорщині. Більше подробиць о 12.

Дякую, Даниїле. Це був Даниїл Снісар - він спостерігає за підготовкою до інавгурації новообраного президента.