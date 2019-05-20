В Париже с Эйфелевой башни срочно эвакуируют людей [ Редактировать ]
С эйфелевой башни в Париже были эвакуированы люди после того, как на нее забрался человек. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте агентства AFP.
Сообщается, что квартал, где находится башня, оцеплен полицией. Мужчина карабкается по башне от второго яруса.
Эйфелева башня - металлическая башня в центре Парижа высотой 324 метра. Построена в 1889 году. Названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля. Эйфелеву башню называют самой фотографируемой и самой посещаемой платной достопримечательностью мира. В 2017 году ее посетило 6,2 миллиона человек.
Ранее сообщалось, что Эйфелева башня отметила свой юбилей, а также в Париже показали сгоревшее здание Нотр-Дам де Пари изнутри.
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