С эйфелевой башни в Париже были эвакуированы люди после того, как на нее забрался человек. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте агентства AFP.

Сообщается, что квартал, где находится башня, оцеплен полицией. Мужчина карабкается по башне от второго яруса.

Эйфелева башня - металлическая башня в центре Парижа высотой 324 метра. Построена в 1889 году. Названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля. Эйфелеву башню называют самой фотографируемой и самой посещаемой платной достопримечательностью мира. В 2017 году ее посетило 6,2 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что Эйфелева башня отметила свой юбилей, а также в Париже показали сгоревшее здание Нотр-Дам де Пари изнутри.