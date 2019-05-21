Британский рабочий Джордан Эдлард-Роджерс, который еле-еле сводил концы с концами, получил в наследство старинный особняк Penrose в Корнуолле с прилегающими к нему землями - общей стоимостью около 63 миллионов долларов, передают "Факты".

Отмечается, что 31-летний Джордан с помощью ДНК-теста доказал, что является внебрачным сыном умершего в августе прошлого года владельца этого поместья - 62-летнего лорда Чарльза Рождерса, который был наркозависим и вел одинокий, отшельнический образ жизни. Причиной смерти аристократа стала передозировка.

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Джордан говорит, что не намерен забывать свое прошлое, хотя теперь ему больше не надо работать для того, чтобы себя прокормить. Он хочет помогать другим людям и собирается учредить собственный благотворительный фонд. Пока что, пользуясь новыми возможностями, он свозил в Нью-Йорк свою девушку Кейт.

Фото: The Sun

Парень сожалеет лишь об одном - что ему так и не удалось толком пообщаться со своим биологическим отцом. И тот умер, так и не узнав, что у него есть сын. Джордан с детства догадывался, что Чарльз - его папа. Они внешне были очень похожи. Но на просьбы пройти ДНК-тест Роджерс каждый раз отвечал отказом.

Ранее сообщалось, что в ресторане клиенту "подарили" бутылку вина почти за $6 тысяч, а также девушка сорвала джекпот в день рождения.