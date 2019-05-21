Розпуск парламенту та дострокові вибори в липні таке рішення ухвалив президент Володимир Зеленський після консультацій з Головою Верховної Ради, його заступниками та лідерами депутатських фракцій. Як відреагували на це політики та коли розпустять парламент - знає Ксенія Барвіненко.

Вулиця Банкова. П'ять років сюди можна було пройти лише за спеціальною перепусткою. Та сьогодні вхід відкритий для всіх з дев'ятої ранку тут натовп журналістів, усі чекають - очільників парламентських фракцій. Політики збираються на консультацію з Володимиром Зеленським, говоритимуть про розпуск парламенту.

"Минулого тижня, 17 травня в п'ятницю я оголосив з трибуни парламенту, щ фракція НФ виходить з коаліції. Розпочався відлік 30 днів, який перебачений статтею 9 нашої конституції для формування нової коаліції, і гадаю що всі підстави для розгляду і проведення консультацій щодо розпуску парламенту можуть бути тільки після того, як сплине 30-денний", - говорить Максим Бурбак, народний депутат, голова фракції "Народний фронт".

"Я взагалі не збираюсь обговорювати розпуск парламенту. Чому? Президент Зеленський рішення прийняв про це. Вчора він оголосив це рішення. Це рішення не конституційне. Воно не правове. Але воно політичне", - говорить Олег Ляшко народний депутат, голова Радикальної партії.

Три години - і голови фракцій покидають Адміністрацію Президента. Рішення Глави держави залишилось незмінним - парламент має піти на дострокові вибори. У фракціях стверджують рішення не конституційне. Утім, на вибори - підуть усі.

"БПП готовий до дострокових виборів і буде приймати участь, те що стосується юридичного аспекту - є порушення конституції але що стосується участі нашої партії у виборах, хотів би ще раз підтвердити, ми їх не боїмося і про це неодноразово заявляли", - говорить Артур Герасимов, народний депутат, голова фракції "Блок Петра Порошенка".

"Очевидно що сьогодні президент хоче скористатися довірою і розпустити парламент, щоб користуючись рейтингом сформувати нову владу, в той же час більшість присутніх заявили що для цього немає конституційних передумов, що це є порушення закону, в той же час погодилися, якщо тут є політичне рішення президента, то політичні сили виборів не бояться, ми до них готові", - говорить Ірина Геращенко, заступник голови Верховної Ради.

А от у "Батьківщині" кажуть, жодного порушення Конституції немає. Адже коаліція в Раді припинила існування ще три роки тому.

"Коаліця припинила існувати в ВРУ саме в той момент, коли остання третя фракція вийшла з коаліції, а це було в березні 2016 року, і це була остання радикальна партія, через 30 днів після цього цей парламент мусив бути розпущений", - говорить Юлія Тимошенко, народний депутат, голова фракції "Батьківщина".

Проте наказу про розпуск Верховної Ради поки що немає, адже з'явилось кілька умов. Зокрема - зміни до виборчого законодавства.

"Це руйнація злочинною феодальної мажоритарки, або як іноді мажоритарщики називають прикормлених округів. Парламент може на позачерговому засідання прийняти зміни до чинного закону про вибір, де забираються всі статті щодо мажоритарки і знижуються прохідний бар'єр до трьох відсотків", - говорить Сергій Березюк, народний депутат, голова фракції "Самопоміч".

Тож депутати мають зібратися на позачергове пленарне засідання, щоб ухвалити зміни до виборчого законодавства. Його дату призначить голова парламенту - Андрій Парубій.

"Були спори щодо конституційності законності, можливості оскаржити цей указ, але при його наявності партії задекларували бажання йти на вибори, це буде дуже важливий крок для оновлення парламенту ми бачимо для себе найбільш припустиму дату проведення голосування - 21 липня 2019 року", - говорить Андрій Богдан, радник президента з юридичних питань.

Тож наразі наказ про розпуск парламенту не публікуватимуть. Документ оприлюднять, коли нардепи виконають умови Президента внесуть зміни до виборчого законодавства. Позачергове засідання Ради може відбутися вже цього тижня.