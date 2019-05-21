В Украине официально зарегистрировали партию "Голос". Об этом сообщила руководитель штаба партии Юлия Клименко на официальной странице политсилы в Facebook.

"Мы понимали, что времени у нас будет немного и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнеры с малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы. Мы перерегистрировали ее в партию "Голос" и идем на выборы", - рассказала руководитель штаба партии Юлия Клименко.

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