Партию Вакарчука официально зарегистрировали [ Редактировать ]
В Украине официально зарегистрировали партию "Голос". Об этом сообщила руководитель штаба партии Юлия Клименко на официальной странице политсилы в Facebook.
"Мы понимали, что времени у нас будет немного и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнеры с малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы. Мы перерегистрировали ее в партию "Голос" и идем на выборы", - рассказала руководитель штаба партии Юлия Клименко.
Ранее Святослав Вакарчук назвал главные задачи его команды.
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