Президент Зеленський звернувся до спікера парламенту. Просить провести в середу, 22 травня, позачергове засідання Верховної Ради. Щоб внести зміни до виборчого законодавства.

Також глава держави визначився з датою проведення дочасних виборів до Ради. Сталося це після перемовин зі спікером парламенту, його заступниками й лідерами фракцій. Усі подробиці розповість Ксенія Барвіненко.

Вулиця Банкова, п'ять років сюди можна було пройти лише за спеціальною перепусткою. Та сьогодні вхід відкритий - з 9.00 ранку тут натовп журналістів, всі чекають - очільників парламентських фракцій. Політики збираються на консультацію з Володимиром Зеленським, говоритимуть про розпуск парламенту.

"Минулого тижня, 17 травня в пятницю я оголосив з трибуни парламенту, що фракція НФ виходить з коаліції розпочався відлік 30 днів для формування нової коаліції, і гадаю що всі підстави для розгляду і проведення консультацій щодо розпуску парламенту можеть бути тільки після того, як сплине 30денний термін", - говорить Максим Бурбак, народний депутат, голова фракції "Народний фронт".

Минуло три години, і голови фракцій покидають адміністрацію президента. Рішення глави держави залишилось незмінним парламент має піти на дострокові вибори. У фракціях вкотре стверджують - рішення не конституційне. Утім на вибори підуть всі.

"БПП готовий до дострокових виборів і буде приймати участь, те що стосується юридичного аспекту - є порушення конституції але що стосується участі нашої партії у виборах, хотів би ще раз підтвердити, ми їх не боїмося і про це неодноразово заявляли", - говорить Артур Герасимов, народний депутат, голова фракції "Блок Петра Порошенка".

"Очевидно що сьогодні президент хоче скористатися довірою і розпустити парламент, щоб користуючись рейтингом сформувати нову владу, в той же час більшість присутніх заявили що для цього немає конституційних передумов, що це є порушення закону, в той же час погодилися, якщо тут є політичне рішення президента, то поліичні сили виборів не бояться, ми до них готові", - говорить Ірина Геращенко, заступник голови Верховної Ради України.

У Радикальній партії заявили, до виборів готові, на яку б дату їх не призначили. Лідер фракції каже, піде на вибори, аби не допустити продажу землі та скасування мовного закону.

"Ми йдемо до парламенту перше - не дати продати землю, тому що продаж землі це злочин проти українців, ми йдемо до парламенту щоб не дати скасувати закон про мову, тому що я впевнений що нова прорегіоналівська більшість у парламенті перше шо зробе - скасує закон про мову, ми йдемо до парламенту щоб не дати реваншу регіоналів, особливо якщо не змінити виборчу систему це реванш регіоналів", - говорить Олег Ляшко народний депутат, голова фракції Радикальної партії.

У "Батьківщині" кажуть, ніякого порушення конституції немає. Адже коаліція в раді припинила існування ще три роки тому.

"Коаліця припинила існувати в ВРУ саме в той момент, коли остання третя фракція вийшла з коалції, а це було в березні 2016 року, і це була остання Радикальна партія, вже через 30 днів після цього цей парламент мусив бути розпущений", - говорить Юлія Тимошенко, народний депутат, голова фракції "Батьківщина".

Поки консультувались - з'явились нові умови для розпуску ради, основне - внести зміни до виборчого законодавства, аби дострокові вибори відбувались за новими правилами.

"Це руїнація злочинної феодальної мажоритарки, або як іноді мажоритарщики називають прикормлених округів. Парламент може на позачерговому засідання прийняти зміни до чинного закону про вибори, де забираються всі статті щодо мажоритарки і знижуються прохідний барєр до трьох відсотків", - говорить Сергій Березюк, народний депутат, голова фракції "Самопоміч".

Попри звинувачення в порушенні конституції у команді президента консультації назвали успішними, і вже навіть визначились із датою виборів - 21 липня.

"Були спори щодо конституційності законності, можливості оскаржити цей указ, але при його наявності партії задекларували бажання йти на вибори, це буде дуже важливий крок для оновлення парламенту і для заведення в парламент нових прогресивних молодих облич, які мають бажання працювати на Україну і на її майбутнє", - говорить Андрій Богдан, радник президента з юридичних питань.

Зрештою указ про дострокове припинення повноважень верховної ради україни з'явився на сайті президента України. Документ набере чинності, коли його опублікують в офіційних виданнях.