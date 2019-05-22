Названа главная причина болезней сердца у женщин [ Редактировать ]
Ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе провели исследование и выяснили, что сидячий образ жизни и отсутствие спорта является главной причиной роста сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. Об этом сообщается в Medical NewsToday.
Более половины женщин, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, не занимались спортом.
Согласно исследованию, представительницы слабого пола в возрасте от 40 до 64 лет все больше пренебрегают физическими упражнениями.
По словам ученых, для предотвращения развития заболеваний сердца необходимо соблюдать здоровую сбалансированную диету.
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