Проти колишнього президента Грузії розслідують чотири кримінальні справи

Верховний суд Грузії залишив чинним вирок Саакашвілі про перевищення службових повноважень на посаді президента. 2018 року політика заочно засудили до трьох років ув'язнення за участь у справі про вбивство банківського службовця Сандро Гиргвліані.

Зокрема, Саакашвілі скористався президентською владою та незаконно помилував чотирьох колишніх співробітників поліції, які розправилися зі службовцем.

Злочинці провели в ув'язненні два роки, замість восьми. Всього проти колишнього президента Грузії розслідують чотири кримінальні справи.