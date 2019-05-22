Верховний суд Грузії залишив у силі вирок Саакашвілі [ Редактировать ]
Верховний суд Грузії залишив чинним вирок Саакашвілі про перевищення службових повноважень на посаді президента. 2018 року політика заочно засудили до трьох років ув'язнення за участь у справі про вбивство банківського службовця Сандро Гиргвліані.
Зокрема, Саакашвілі скористався президентською владою та незаконно помилував чотирьох колишніх співробітників поліції, які розправилися зі службовцем.
Злочинці провели в ув'язненні два роки, замість восьми. Всього проти колишнього президента Грузії розслідують чотири кримінальні справи.
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