Верховний суд Грузії залишив чинним вирок Саакашвілі [ Редактировать ]
Верховний суд Грузії залишив чинним вирок Саакашвілі про перевищення службових повноважень на посаді президента. Торік політика заочно засудили до трьох років ув'язнення, через участь у справі про вбивство банківського працівника Сандро Ґіргвліані.
Зокрема, Саакашвілі скористався своєю владою та незаконно помилував чотирьох колишніх поліцейських, які розправилися зі службовцем. Злочинці провели в ув'язненні 2 роки, замість восьми. Загалом проти колишнього очільника Грузії розслідують чотири кримінальні справи.
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