Кокосовое масло часто называют суперпродуктом за высокое содержание насыщенных жиров и антиоксидантов. В нем много полезных свойств, которые касаются и ухода за волосами.



Кондиционер для волос. Причиной сухости и хрупкости волос является утрата белка. Кокосовое масло обладает потенциалом замедлить этот неприятный процесс и даже восстановить уровень белка в волосах. Его можно использовать как кондиционер для волос.



Рост волос. Кокосовое масло содержит такие нутриенты, как лауриновая кислота, за счет чего оно проникает глубоко в волосы и способствует их росту.

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Удаление перхоти. За счет лауриновой и лимонной кислот кокосовое масло имеет выраженный противовирусный, противомикробный и противогрибковый эффект. Это масло сражается с грибками и уничтожает их, что способствует избавлению от перхоти.



Помогает в стайлинге. Кокосовое масло можно использовать для стайлинга волос, особенно если вы хотите добиться волнистого эффекта. Также его можно периодически применять для этих целей в течение дня.



Защита от солнечных лучей. Исследователи доказали, что у кокосового масла есть эффект солнцезащитного крема. А это делает его эффективным средством, защищающим волосы от вредных ультрафиолетовых лучей

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