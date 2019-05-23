В четверг, 23 мая, под Киевом в Обухове прогремел взрыв. Двое человек бросили гранату в помещение одного из ресторанов города, сообщает "Информатор".

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К счастью, обошлось без пострадавших, так как посетителей внутри не было.

По предварительной информации, двое неизвестных подошли к ресторану, разбили стекло и бросили во внутрь взрывное устройство. После детонации преступники скрылись в неизвестном направлении. В момент взрыва внутри был только один человек.

На место выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. После обследования помещения были изъяты остатки взрывного устройства. На данный момент уже известно, что это была граната. Сейчас выясняются детали инцидента и проводятся оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личности и задержать подозреваемых.

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