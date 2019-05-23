Под Киевом подорвали ресторан [ Редактировать ]
В четверг, 23 мая, под Киевом в Обухове прогремел взрыв. Двое человек бросили гранату в помещение одного из ресторанов города, сообщает "Информатор".
К счастью, обошлось без пострадавших, так как посетителей внутри не было.
По предварительной информации, двое неизвестных подошли к ресторану, разбили стекло и бросили во внутрь взрывное устройство. После детонации преступники скрылись в неизвестном направлении. В момент взрыва внутри был только один человек.
На место выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. После обследования помещения были изъяты остатки взрывного устройства. На данный момент уже известно, что это была граната. Сейчас выясняются детали инцидента и проводятся оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личности и задержать подозреваемых.
Ранее сообщалось, что возле мэрии Харькова подожгли авто чиновника, а также что в Киеве трамвай наехал на женщину.
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