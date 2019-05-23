После заявления команды Зеленского об инициировании референдума по вопросу о путях достижения мирных договоренностей с Россией, которое возмутило украинское общество, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет.

Об этом он сказал журналистам 23 мая перед началом выступления на IForum в Киеве.

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В период предвыборной кампании тогда еще будущий гарант постоянно повторял, что нужно садиться за стол переговоров и договариваться.

Раньше сообщалось о том, что у Зеленского отреагировали на петицию об отставке. А также в ЦИК объявили о начале избирательного процесса.