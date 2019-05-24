Кому нельзя есть творог [ Редактировать ]
Творог - полезный продукт. Однако далеко не всем он принесет пользу. Существует определенный ряд противопоказаний к его употреблению. Об этом пишет Сorpdidi.
Ограничить употребление или полностью убрать его из рациона врачи чаще всего рекомендуют в следующих случаях:
- Наличие атеросклероза.
- Непереносимость лактозы.
- Некоторые формы заболеваний ЖКТ.
- Больным, у которых плохо функционируют почки.
Но самый большой вред может нанести некачественный продукт. При выборе продукта соблюдайте несложные правила:
- В составе не должно быть дополнительных ингредиентов, химикатов и консервантов, только закваска и молоко.
- Выбирайте упаковки, на которых есть надпись "ГОСТ".
- Срок годности более 7 дней говорит о наличии консервантов.
- На поверхности не должно быть сыворотки, пожелтений или вкраплений.\
Смотрите также, кому нельзя есть чеснок. Также мы писали, кому стоит отказаться от консервации.
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