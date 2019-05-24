Творог - полезный продукт. Однако далеко не всем он принесет пользу. Существует определенный ряд противопоказаний к его употреблению. Об этом пишет Сorpdidi.

Ограничить употребление или полностью убрать его из рациона врачи чаще всего рекомендуют в следующих случаях:

Наличие атеросклероза.

Непереносимость лактозы.

[[НОВОСТЬ--]]

Некоторые формы заболеваний ЖКТ.

Больным, у которых плохо функционируют почки.

Но самый большой вред может нанести некачественный продукт. При выборе продукта соблюдайте несложные правила:

В составе не должно быть дополнительных ингредиентов, химикатов и консервантов, только закваска и молоко.

Выбирайте упаковки, на которых есть надпись "ГОСТ".

Срок годности более 7 дней говорит о наличии консервантов.

На поверхности не должно быть сыворотки, пожелтений или вкраплений.\

Смотрите также, кому нельзя есть чеснок. Также мы писали, кому стоит отказаться от консервации.