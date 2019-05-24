На Одещині випробували модернізовані реактивні системи [ Редактировать ]
Модернізовані реактивні системи "Вільха" випробували на військовому полігоні Одещини. Під час серії запусків, перевірили тактично-технічні характеристики ракет та систем наведення зброї.
В Укроборонпромі зазначають, - нова версія "Вільхи" здатна вразити противника на відстані ста тридцяти кілометрів. Тестування минули успішно, тож в Міноборони розраховують з серпня по жовтень провести державне випробування і поставити систему на озброєння ЗСУ, - наголосив міністр оборони Степан Полторак.
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