Президент Франции Эммануэль Макрон высоко оценил "мужественную работу" Терезы Мэй после того, как она объявила о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании, а также призвал к быстрому решению в отношении Brexit, передает "РБК-Украина".

"Тереза Мэй выполнила мужественную работу для реализации Brexit в интересах своей страны и уважения к европейским партнерам", - отметил Макрон.Французский лидер заявил, что это решение Мэй должно напомнить британским политикам "в момент важного выбора, негативное голосование без альтернативного проекта приведет к тупику".

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Макрон считает, что слишком рано рассуждать о последствиях этого решения.

"Принципы Евросоюза будут продолжать выполняться, в частности, приоритет сохранения хорошей работы ЕС требует быстрого объяснения", - отметил французский президент.

По словам Макрона, теперь Соединенное Королевство, руководствуясь своими процедурами, должно назначить нового премьер-министра.

"Франция готова работать с новым премьер-министром Великобритании по всем европейскими двусторонним вопросам", - заявил он.

Ранее сообщалось, что лидер Палаты общин британского парламента подала в отставку, а также в Британии уволили министра обороны из-за утечки информации.