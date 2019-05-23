Розкол у команді Трампа. CNN повідомляє про сварку двох чиновників із найближчого оточення президента.

Про кого йдеться? Знає Дмитро Анопченко.

Як у команді Трампа-бізнесмена, так тепер уже Трампа-президента - завжди були улюбленці. Ті, кому він довіряє більше за інших, ті, в кого завжди є прямий доступ до першої особи.

І в нинішній адміністрації це дві людини - держсекретар Майк Помпео і радник із національної безпеки Джон Болтон. Про них кажуть - мовляв, це "права й ліва рука президента". Ті, хто проводить його політику. Але зара,- як дізналася CNN із джерел в оточенні глави держави, - вони посварилися... і серйозно.

Люди, які бачать, що відбувається в Білому домі зсередини, зізналися пресі - конфлікт не через рішення або плани - бачення зовнішньої політики в них однакове. Мовляв, проблема в іншому - Болтон, нібито, тягне ковдру на себе й намагається перебрати повноваження, бути "першим серед рівних".

Співробітники і Білого дому, і Держдепу на умовах анонімності розповідають: напруження між двома топ-чиновниками наростало давно. То Джон Болтон у "Твіттері" раніше за інших про свою позицію напише - коли це ще ні з ким не узгоджено. То спробує "протиснути" рішення, яке - в компетенції глави Держдепу.

CNN наводить слова дипломата з оточення Помпео - мовляв, "Болтон занадто часто розігрує із себе Держсекретаря". І це вже призвело до того, що на нарадах у президента дві ключові особи його команди постійно сперечаються.

Проблема ще й у тому, що в чиновників різні методи. Помпео обережний в офіційних заявах і намагається бути дипломатичним. Болтон - повна протилежність, відкритий і різкий. Помпео завжди змовчить, щоб не сперечатися публічно, Болтон - відкрито озвучує свою позицію, якщо не згоден з главою Держдепу. Помпео любить проводити довгі наради, а Болтон вважає за краще неформально з першими особами або з президентом зустрітися - і все вирішити.

Останньою краплею стало те, що Болтон - маючи особисті зв'язки у спецслужбах - просто перед обговоренням у Трампа отримує найсвіжішу оперативну інформацію і завжди більш підготовлений і поінформований. І хвалять його - а не Помпео, який насправді проводить більшу частину роботи - але це залишається непоміченим.

Конфлікт зайшов так далеко, що вже й незрозуміло - що здатне примирити двох ключових чиновників, які несподівано із членів однієї команди перетворилися на суперників.