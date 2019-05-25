"Фейсбучні війни". Навіщо Дональд Трамп і його суперники витрачають мільйони доларів на рекламу в соціальних мережах? І хто розщедрився найбільше?

Дмитро Анопченко підрахував.

До президентських виборів у Сполучених Штатах ще більше як рік, а війна за голоси вже йде повним ходом. Ось тільки вона... віртуальна. Політиків майже не рекламують у друкованих ЗМІ, вони не послуговуються бордами. Уся увага - до соцмереж.

І витрати величезні. Дональд Трамп тільки на рекламу в Facebook від початку року вже виклав понад 5 мільйонів доларів. Це в рази більше, ніж будь-який інший кандидат. І за ці гроші замовляють зовсім не "рекламу" у звичному розумінні слова.

Як працюють "інтернет-технології від Трампа" - покажу на прикладі своєї сторінки в соцмережі.

На стрічці Facebook (а система вибирає - кому показувати рекламу - знаючи його геолокацію та аналізуючи активність, "вподобайки" й коментарі) постійно вискакує ось така невинна пропозиція - написати президентові вітальну листівку (а йому наступного місяця виповнюється 73 роки). Або надходить пропозиція взяти участь у ніби-то "соцопитуваннях": як оцінюєте дії президента і чи чесні у США засоби масової інформації.

На цю просту, здавалося б, забаву команда президента тільки за останні 4 тижні вже витратила майже 1 мільйон доларів - 500 тисяч на "вітальні листівки" і чи не стільки ж - на імітацію соцопитування.

Скажете - гроші на вітер?

Помиляєтеся. New York Times сьогодні пише: усе це не тільки, щоб зрозуміти настрої громадян - як для того, щоб зібрати особисті дані. А потім, ближче до перегонів - умовляти виборців уже не за допомогою телевізійних роликів, які однаково ніхто не дивиться, а підбираючи для кожного персональний меседж. І це вже працює!

Президент-республіканець на сьогодні зібрав ... 41 мільйон доларів пожертв на майбутню кампанію. І гроші давали не тільки великі спонсори, а й прості американці, яких через соцмережі про це попросили.

Розуміючи це, головний суперник Трампа (Джо Байден) теж уплутався у віртуальну війну. Розпочав перегони тільки минулого місяця, а вже витратив на рекламу у Facebook ... мільйон доларів.

Тобто, політична реклама Сполучених Штатах змінюється - і дуже стрімко. І "полювання на виборців" кожен кандидат й надалі вестиме в соцмережах, і чим ближче до виборів - тим активніше.