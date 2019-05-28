У ЦВК погрожуть голосуванням без бюлетенів і скриньок [ Редактировать ]
Голосування без бюлетенів і скриньок. У ЦВК заявляють, що не встигнуть придбати товари, необхідні для проведення дострокових парламентських виборів, якщо депутати не змінять закон про публічні закупівлі. Згідно з документом, лише на тендер і друк бюлетенів необхідно більше двох місяців. А зміни, які дозволяють уникнути цієї правової колізії, Верховна Рада навіть не включила до порядку денного.
"Ми входимо в критичну зону, коли фактично закупівлі можуть бути не здійснені, тому що в нас не буде учасників, тому що будуть оскаржені і таке інше. Треба сісти, знайти правове рішення тієї проблеми, реалізувати його, шляхом надання ЦВК саме правових механізмів для здійснення необхідних процедур щодо забезпечення виборів депутатів 2019 року, позачергових", - говорить Тетяна Сліпачук, Голова Центральної виборчої комісії.
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