Президент Австрии Александр ван дер Беллен отправил в отставку правительство Себастьяна Курца, сообщает "Европейская правда".

Президент поручил министрам выполнять свои обязанности до формирования нового правительства, а обязанности вице-канцлера возложил на министра финансов Хартвиг​а ​Легера.

При этом Ван дер Беллен выразил надежду, что переходный период продлится недолго и новое правительство удастся сформировать до конца этой недели или на следующей. По сообщениям СМИ, канцлер Себастьян Курц откажется от места в нижней палате парламента страны и дополнительных денежных выплат.

Политический скандал разгорелся в Австрии 18 мая. Это произошло после публикации немецкими СМИ видео с уже бывшим вице-канцлером и главой ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнцем-Кристианом Штрахе. На кадрах политик и его помощник Йоханн Гуденус встречаются с якобы племянницей российского олигарха на Ибице. Предполагалось, что она должна была помочь вице-канцлеру победить на выборах, за что он пообещал передать ей часть госзаказов в области строительства.

Ранее федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о распаде правящей коалиции.