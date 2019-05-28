Президент Австрии отправил правительство в отставку [ Редактировать ]
Президент Австрии Александр ван дер Беллен отправил в отставку правительство Себастьяна Курца, сообщает "Европейская правда".
Президент поручил министрам выполнять свои обязанности до формирования нового правительства, а обязанности вице-канцлера возложил на министра финансов Хартвига Легера.
При этом Ван дер Беллен выразил надежду, что переходный период продлится недолго и новое правительство удастся сформировать до конца этой недели или на следующей. По сообщениям СМИ, канцлер Себастьян Курц откажется от места в нижней палате парламента страны и дополнительных денежных выплат.
Политический скандал разгорелся в Австрии 18 мая. Это произошло после публикации немецкими СМИ видео с уже бывшим вице-канцлером и главой ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнцем-Кристианом Штрахе. На кадрах политик и его помощник Йоханн Гуденус встречаются с якобы племянницей российского олигарха на Ибице. Предполагалось, что она должна была помочь вице-канцлеру победить на выборах, за что он пообещал передать ей часть госзаказов в области строительства.
Ранее федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о распаде правящей коалиции.
по теме
Переговори з Росією: Володимир Зеленський зробив заяву
За словами президента, він прагне відкритості в обговоренні важливих для країни питань і не хоче ухвалювати рішення за зачиненими дверима
Представитель президента Андрей Герус рассказал о формировании нового правительства
Представитель президента в Кабмине Андрей Герус раскрыл некоторые задачи главы государства и его команды
Встреча Зеленского с Трампом: что известно
Владимир Зеленский провел первую официальную встречу с представителями США
Генсек ООН написал важное письмо Зеленскому накануне инаугурации
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал письмо новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому
В Австрии объявили о досрочных выборах: что известно
Досрочные выборы объявлены после отставки вице-канцлера из-за сговора